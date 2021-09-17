На Народного Ополчения загорелся выставленный на лестничную клетку диван

На Народного Ополчения загорелся выставленный на лестничную клетку диван
Пожарные потушили диван. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга пожарные машины отправились тушить диван.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 17 сентября спасатели поехали на проспект Народного Ополчения, 237, чтобы потушить мебель, выставленную на лестничную площадку.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 16:17 .

Оказалось, что диван полностью обгорел.

Открытое горение спасатели сумели ликвидировать только через 26 минут, к 15:43.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.

Информации о пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура проводит проверку после пожара в автобусе на Планерной улице.

новости СПб пожар происшествие проспект Народного ополчения


 

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На Народного Ополчения загорелся выставленный на лестничную клетку диван
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