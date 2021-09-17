15 спасателей тушили бытовку в Приморском районе

15 спасателей тушили бытовку в Приморском районе
Огонь тушили в бытовке. Фото: Google maps

В Петербурге в Приморском районе города сотрудники МЧС тушили огонь в бытовке. Пострадавших в пожаре нет.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 17 сентября спасатели торопились на 3 линию второй Половины к дому №23 в Приморском районе.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 20:20 .

Пожар произошел в бытовке, размер которой 2,5Х5 метров. Огонь распространился по всей площади.

Открытое горение удалось ликвидировать только через 31 минуту, к 20:51.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области огонь выгнал на улицу семь человек.

новости СПб пожар происшествие


 

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