15 спасателей тушили бытовку в Приморском районе

В Петербурге в Приморском районе города сотрудники МЧС тушили огонь в бытовке. Пострадавших в пожаре нет.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 17 сентября спасатели торопились на 3 линию второй Половины к дому №23 в Приморском районе.
Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 20:20 .
Пожар произошел в бытовке, размер которой 2,5Х5 метров. Огонь распространился по всей площади.
Открытое горение удалось ликвидировать только через 31 минуту, к 20:51.
Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области огонь выгнал на улицу семь человек.