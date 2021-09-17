В Приморском районе задымилось неиспользуемое здание

В Петербурге в Приморском районе города загорелось неэксплуатируемое здание.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 17 сентября спасатели ехали на 3 линию второй Половины, к дому №61, располагающемуся в Приморском районе.
Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 17:59 .
Огонь разбушевался произошел в неэксплуатируемом здании. Пламя распространилось на площади 30 квадратных метров.
Потушить пожар удалось только через 22 минуты. МЧСники ликвидировали возгорание к 18:21 .
Для того, чтобы справится с чрезвычайным происшествием пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.
По информации ведомства, сведения о пострадавших не поступали.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что На Кондратьевском проспекте загорелось заброшенное здание.