На Кондратьевском загорелась заброшка: пожарные спешат к месту

В Калининском районе Петербурга загорелось заброшенное здание.

Как сообщает 78.ru 9 сентября, на месте случившегося уже работают спасатели. Пламя охватило здание на Кондратьевском проспекте, которым никто не пользуется.

Судя по кадрам, которые публикует издание, на месте происшествия уже находилась, как минимум одна машина. В момент съемки с громкой сиреной мчалась еще одна бригада спасателей.

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной возгорания в здании, в котором якобы никто не обитает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга квартирный пожар унес жизнь мужчины. Пламя охватило комнату площадью 15 квадратных метров. От МЧС пришлось привлечь две единицы техники и девять человек личного состава.