На Кондратьевском загорелась заброшка: пожарные спешат к месту

На Кондратьевском загорелась заброшка: пожарные спешат к месту
Пожар случился на Кондратьевском проспекте. Фото: "Яндекс карты"

В Калининском районе Петербурга загорелось заброшенное здание.

Как сообщает 78.ru 9 сентября, на месте случившегося уже работают спасатели. Пламя охватило здание на Кондратьевском проспекте, которым никто не пользуется.

Судя по кадрам, которые публикует издание, на месте происшествия уже находилась, как минимум одна машина. В момент съемки с громкой сиреной мчалась еще одна бригада спасателей.

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной возгорания в здании, в котором якобы никто не обитает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга квартирный пожар унес жизнь мужчины. Пламя охватило комнату площадью 15 квадратных метров. От МЧС пришлось привлечь две единицы техники и девять человек личного состава.

заброшенное здание кондратьевский проспект новости СПб пожар происшествие


 

Новости партнеров
Женщинам каких знаков зодиака уготовано счастье в браке
Женщинам каких знаков зодиака уготовано счастье в браке
В Петербурге появился перечень адресов работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на неделю
В Петербурге появился перечень адресов работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на неделю
В Петербурге появится первая площадь с буквой Ё в названии
В Петербурге появится первая площадь с буквой Ё в названии
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, зачем Путин позвал Лукашенко в Кремль
На Кондратьевском загорелась заброшка: пожарные спешат к месту
В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко
С Бельмондо прощаются под аплодисменты и саундтрек к «Профессионалу»
Четыре знака Зодиака, которым повезет в любви в сентябре
15 МЧСников тушили загоревшийся холодильник на 14-линии В.О.
Все бордовое: в Петербурге вечером семибалльные пробки
Подозреваемый, закопавший в землю женщину в подвале на Лиговском, задержан