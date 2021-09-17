Встретились «два брата»: у Стрельны произошло ДТП с каршерингами

В Петродворцовом районе Петербурга, на трассе, произошло дорожно-транспортное происшествие, участие в котором приняли два автомобиля каршеринга.
О ночной аварии сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 18 сентября.
Так, на внутреннем кольце у съезда на Стрельну, проезжающий мимо водитель заметил сначала автомобиль Госавтоинспекции с мигалками, а затем и два автомобиля каршеринга в левом ряду.
Одна из машин врезалась в барьерное ограждение.
В данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате ДТП.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Заусадебной улице в дорожно-транспортном происшествии «БМВ» откинуло к забору, а каршеринг остался стоять посередине дороги.