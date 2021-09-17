На Испытателей легковушка залетела на рельсы: трамваи стоят больше часа

Из-за легкового автомобиля не могут проехать трамваи на проспекте Испытателей. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Из-за легкового автомобиля не могут проехать трамваи на проспекте Испытателей. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Выборгском районе Петербурга автомобиль каким-то образом оказался на трамвайных путях. Дорожно-транспортное происшествие спровоцировало остановку общественного транспорта.

Как сообщается ночью, 17 сентября, в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», на проспекте Испытателей легковушка застряла на трамвайных путях. В связи с этим проехать по своему маршруту не могут трамваи.

По состоянию на 01:12, затор все еще существует.

В комментариях в Сети горожане никак не могут понять, как на пути занесло авто, ведь рельсы по обеим сторонам огорожены забором.

На место происшествия уже прибыли и аварийные службы, и сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авария спровоцировала трамвайную пробку на Большом Сампсониевском.