На Заречной машины попадают в «ловушку»: водители не замечают ям

В поселке Парголово в Петербурге автовладельцы жалуются на огромные ямы, наполненные водой. Ловушки затягивают машины, оставляя водителей без бамперов.
Об этом сообщается 18 сентября, ночью, в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
Так, один из очевидцев происходящего заснял момент, когда водитель легковушки буквально сел в лужу.
«На Заречной, в луже очень большие ямы! Можно остаться без бамперов! Будьте внимательней, объезжайте стороной. Меня вытащили, но при мне сел сразу ещё один!», — злится горожанин.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что через 15 лет водителей не пустят на дороги общего пользования.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что дорогу Москва-Петербург буквально через несколько лет, к 2024 году, могут подготовить для езды грузовых беспилотных перевозок.