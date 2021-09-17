На Заречной машины попадают в «ловушку»: водители не замечают ям

На Заречной машины попадают в &#171;ловушку&#187;: водители не замечают ям
На Заречной улице машины падают в ямы. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В поселке Парголово в Петербурге автовладельцы жалуются на огромные ямы, наполненные водой. Ловушки затягивают машины, оставляя водителей без бамперов.

Об этом сообщается 18 сентября, ночью, в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, один из очевидцев происходящего заснял момент, когда водитель легковушки буквально сел в лужу.

«На Заречной, в луже очень большие ямы! Можно остаться без бамперов! Будьте внимательней, объезжайте стороной. Меня вытащили, но при мне сел сразу ещё один!», — злится горожанин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что через 15 лет водителей не пустят на дороги общего пользования.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что дорогу Москва-Петербург буквально через несколько лет, к 2024 году, могут подготовить для езды грузовых беспилотных перевозок.

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