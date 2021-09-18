Кинолог предупредил об опасности осенней листвы для собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал об опасности, которую может скрывать осенняя листва.

«Нам приятно смотреть на разноцветные листья, но мы не видим того, что находится под ними, а там могут быть острые предметы», — приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что под листвой могут быть осколки стекла, проволока, поэтому лучше внимательно осматривать места выгула и следить за питомцем.

Кроме того, собака рискует проглотить что-то ядовитое, подброшенное «догхантерами».

Еще одна опасность, которая подстерегает домашних питомцев — это блохи и клещи, которые могут прятаться в листве во время холодов. Поэтому кинолог советует тщательно собаку после прогулки и обрабатывать от насекомых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что апреле в Законодательном Собрании Петербурга также приняли инициативу, которая позволит разработать правила посещения магазинов, кафе и ресторанов для людей с животными. Их должны будут составить в Госдуме.