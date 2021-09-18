Кинолог предупредил об опасности осенней листвы для собак

Кинолог предупредил об опасности осенней листвы для собак
Кинолог рассказал, чем опасна для собак опавшая листва. Фото: pixabay.com

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал об опасности, которую может скрывать осенняя листва.

«Нам приятно смотреть на разноцветные листья, но мы не видим того, что находится под ними, а там могут быть острые предметы», — приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что под листвой могут быть осколки стекла, проволока, поэтому лучше внимательно осматривать места выгула и следить за питомцем.

Кроме того, собака рискует проглотить что-то ядовитое, подброшенное «догхантерами».

Еще одна опасность, которая подстерегает домашних питомцев — это блохи и клещи, которые могут прятаться в листве во время холодов. Поэтому кинолог советует тщательно собаку после прогулки и обрабатывать от насекомых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что апреле в Законодательном Собрании Петербурга также приняли инициативу, которая позволит разработать правила посещения магазинов, кафе и ресторанов для людей с животными. Их должны будут составить в Госдуме.

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