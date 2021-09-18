Катер врезался в опору Кантемировского моста в Петербурге

Утром 18 сентября в Петроградском районе Петербурга произошло ЧП.

Катер Bayliner врезался в опору Кантемировского моста. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, инцидент произошел в 05:53 на реке Большая Невка.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Их осматривают медики. В ликвидации происшествия участвовали две единицы техники и восемь человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что катер, следовавший из Петербурга в Махачкалу, пропал в районе острова Тюлений. На нем находились семь человек, в том числе три ребенка.