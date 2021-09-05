Группу из семерых петербуржцев на катере ищут спасатели в Каспийском море

Катер, следовавший из Петербурга в Махачкалу, пропал в районе острова Тюлений. На нем находились семь человек, в том числе три ребенка.

Туристы передвигались на катере «Корвет-750-А». В последний раз судно видели, когда оно выходило из астраханского порта Оля. Члены экипажа выходили на связь с близкими 3 сентября, сейчас их телефоны выключены.

По данным ТАСС, на борту находились четверо взрослых и трое детей (самому младшему ребенку восемь месяцев).

СК начал доследственную проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о завершении поисковых работ на месте падения Ми-8 на Камчатке.