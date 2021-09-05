Группу из семерых петербуржцев на катере ищут спасатели в Каспийском море

Группу из семерых петербуржцев на катере ищут спасатели в Каспийском море
Спасатели ищут семерых пропавших на катере в Астраханской области. Фото: pixabay

Катер, следовавший из Петербурга в Махачкалу, пропал в районе острова Тюлений. На нем находились семь человек, в том числе три ребенка.

Туристы передвигались на катере «Корвет-750-А». В последний раз судно видели, когда оно выходило из астраханского порта Оля. Члены экипажа выходили на связь с близкими 3 сентября, сейчас их телефоны выключены.

По данным ТАСС, на борту находились четверо взрослых и трое детей (самому младшему ребенку восемь месяцев).

СК начал доследственную проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о завершении поисковых работ на месте падения Ми-8 на Камчатке.

каспийское море поиски скр


 

Новости партнеров
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
В Петербурге на треть выросла преступность среди иностранных граждан
В Петербурге на треть выросла преступность среди иностранных граждан
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Группу из семерых петербуржцев на катере ищут спасатели в Каспийском море
Квартирный пожар на Среднеохтинском удалось потушить до приезда спасателей
Участок внешнего кольца КАД перекроют на восемь дней
В Финляндии хотят отменить социальную дистанцию
«Безвкусица»: Бородина прилюдно раскритиковала стиль Бузовой
Матч сборных Аргентины и Бразилии, прерванный полицией, официально отменен
Самый большой граффити-портрет Довлатова нарисовали под мостом Бетанкура
Руководителя «Дня Д», задержанную на фестивале, отпустили