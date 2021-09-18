Психолог рассказала, чем полезно безделье

Психолог рассказала, чем полезно безделье
Психолог советует ежедневно проводить по пятнадцать минут в тишине. Фото: pexels.com

Заведующая лабораторией консультативной психологии и психотерапии Образовательного центра «Психодемия» Наталья Кисельникова рассказала, что многие разучились отдыхать и забыли, что безделье может принести пользу.

Она отметила, что погоня за продуктивностью не должна превращаться в основную часть жизни.

«В обществе принято считать, что человек обязан заработать возможность отдохнуть и ничего не делать. В итоге это приводит к возрастанию уровня стресса», — приводит ее слова радио Sputnik.

Психолог советует каждый день проводить по пятнадцать минут в тишине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для начала признаемся, что все мы ленимся, любим отодвинуть все дела, прикинуться, что забыли. Иногда прокрастинация изгоняется только лишь силой воли, иногда – так просто не сдается. Что делать, если лень одолевает?

безделье отдых психолог


 

Новости партнеров
В Петербурге запустили протапливание, но горожане в квартирах все еще мерзнут
В Петербурге запустили протапливание, но горожане в квартирах все еще мерзнут
В понедельник в Пулково задерживаются рейсы в Москву, Анапу и Владивосток
В понедельник в Пулково задерживаются рейсы в Москву, Анапу и Владивосток
Золоотвал в Невском районе Петербурга хотят ликвидировать, а Зольную улицу - переименовать
Золоотвал в Невском районе Петербурга хотят ликвидировать, а Зольную улицу - переименовать
Архитектор рассказал, почему обрушились «Башни-близнецы»
Архитектор рассказал, почему обрушились «Башни-близнецы»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Психолог рассказала, чем полезно безделье
Катер врезался в опору Кантемировского моста в Петербурге
На перекрёстке Обводного канала и Подъездного переулка не смогли ...
Медведев: Россия не боится санкций из-за «Северного потока — 2»
Кинолог предупредил об опасности осенней листвы для собак
Скончался актер сериалов «Склифосовский» и «Нюхач»
Музыка Моцарта может подавлять симптомы эпилепсии у человека
В Пулково в субботу ночью задержали один рейс