Психолог рассказала, чем полезно безделье

Психолог советует ежедневно проводить по пятнадцать минут в тишине. Фото: pexels.com

Психолог советует ежедневно проводить по пятнадцать минут в тишине. Фото: pexels.com

Заведующая лабораторией консультативной психологии и психотерапии Образовательного центра «Психодемия» Наталья Кисельникова рассказала, что многие разучились отдыхать и забыли, что безделье может принести пользу.

Она отметила, что погоня за продуктивностью не должна превращаться в основную часть жизни.

«В обществе принято считать, что человек обязан заработать возможность отдохнуть и ничего не делать. В итоге это приводит к возрастанию уровня стресса», — приводит ее слова радио Sputnik.

Психолог советует каждый день проводить по пятнадцать минут в тишине.

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