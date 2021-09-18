Город спит: пробки в Петербурге составили один балл

Город спит: пробки в Петербурге составили один балл
Дорожная ситуация на утро 18 сентября. Фото: скриншот сервиса "Яндекс.Пробки"

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на утро, пробки оцениваются в один балл. Ситуация изменится после 10 часов — пробки составят два балла, а после 13 часов — 4 балла.

Утром на дорогах Петербурга произошло два ДТП.

Сейчас небольшие пробки есть в центре города в районе Московского вокзала, на набережной Обводного канала, на Измайловском проспекте и на Садовой.

Кроме того, затор наблюдается на севере Петербург, на проспекте Просвещения и на улице Парашютной.

На юге Петербурга пробка скопилась на Московском шоссе и Дунайском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 16 по 25 августа ограничат движение по улице Маршала Говорова.

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