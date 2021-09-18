В Гатчине потушили частный дом на 70 «квадратов»

Вечером 17 сентября в Гатчинском районе произошел пожар. В СНТ Руссолово загорелся частный дом.
На месте происшествия прибыли дежурные смены 103 пожарно-спасательной части противопожарной службы и 42 пожарно-спасательной части Ленобласти.
В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы техники.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, горел частный дом на общей площади 70 квадратных метров.
Справиться с огнем удалось в 01:26. Информация о пострадавших не поступала.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 12 сентября в Выборгском районе Ленобласти. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 00:15 мск.