В Петербурге явка на выборах в первый день составила около 12%

В Петербурге начались выборы в Государственную думу и Законодательное собрание. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге начались выборы в Государственную думу и Законодательное собрание. Фото: Gazeta.SPb

Явка на выборах в Петербурге в первый день составила около 12%.

Явка петербургских избирателей на выборы в Госдуму составляет 12,25%; на выборах в законодательное собрание — 11,46 %.

Данные по итогам 17 сентября утром второго дня голосования озвучил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

В Петербурге также выберут депутатов Законодательного собрания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 17 по 19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоятся выборы депутатов в Государственную думу и городское Законодательное собрание. Узнать, куда прикреплен избиратель, можно несколькими способами.