В Ленобласти еще 196 человек заболели коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 196 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 66 472 случая ковида. При этом выздоровели 50 943 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1791 случай. На первом Москва — 2746 случаев. На третьем месте Московская область — 915.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.