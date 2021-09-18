В Ленобласти еще 196 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 196 человек заболели коронавирусом
При вакцинации менее 30% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 196 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 66 472 случая ковида. При этом выздоровели 50 943 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1791 случай. На первом Москва — 2746 случаев. На третьем месте Московская область — 915.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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