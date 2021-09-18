В Петербурге в заброшенном здании горит мусор

В Петербурге в заброшенном здании горит мусор
В пожаре никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Очередной пожар в Красногвардейском районе Северной столицы

Сегодня, 18 сентября в половине второго дня поступила информация о пожаре по адресу: пр. Маршала Блюхера, дом 76. В заброшенном здании горели покрышки и строительный мусор. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Почти в два часа дня огонь потушили. В пожаре никто не пострадал. В тушении пожара участвовали: три спецмашины и 15 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области в Лужском районе произошло возгорание жилого дома. С пожаром боролись более часа. Полыхал отдельностоящий дом в поселке Дзержинского. В огне погиб мужчина, кроме этого ожоги получил еще один гражданин. В областном ГУ МЧС рассказали о пожаре, информация о котором появилась примерно в 21:30. На 50 «квадратах» горел частный дом в садоводстве Рапти.

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