Около тысячи человек пробежали первый «Кросс нации» на Крестовском

Первый Всероссийский кросс нации прошёл на Крестовском острове Северной столицы сегодня, 18 сентября.

В нем приняли участие около тысячи человек: мужчин и женщин от 18 до 60 лет. Пропускали на кросс только с QR-кодом, полученным или за вакцинацию от ковида, или за перенесённое в последние шесть месяцев заболевание. Об этом сообщает 78.ru.

Участники пробежали пятикилометровую дистанцию, на финише каждый получил медаль участника забега, а в 12:45 наградили тех, кто занял 1-3 место.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пробег «Кросс нации» ограничит движение на Крестовском острове 18 сентября с 11:00 и до 13:30. Всероссийский день бега «Кросс нации» закроет движение транспорта по Бодрову переулку, Северной дороге от Бодрова переулка до Яхтенного моста, набережной Гребного канала, Теннисной аллее.