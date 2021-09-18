В Петербурге загорелся ангар

Очередной пожар во Фрунзенском районе Северной столицы.

Сегодня, 18 сентября в шесть часов вечера поступила информация о пожаре по адресу: ул. Салова, дом 49. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В городе горел ангар.

В пожаре никто не пострадал.

В тушении пожара участвовали: четыре спецмашины и 17 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области в Лужском районе произошло возгорание жилого дома. С пожаром боролись более часа. Полыхал отдельностоящий дом в поселке Дзержинского. В огне погиб мужчина, кроме этого ожоги получил еще один гражданин. В областном ГУ МЧС рассказали о пожаре, информация о котором появилась примерно в 21:30. На 50 «квадратах» горел частный дом в садоводстве Рапти. По некоторым данным, в происшествии скончался 45-летний мужчина.