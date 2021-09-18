Группа «Руки вверх» выступит в поселке им. Свердлова 18 сентября

Выступление легендарной группы в рамках SverdLoveFest запланировано на вечер.

Сегодня, 18 сентября, в поселке им. Свердлова Всеволожского района проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню поселения. Все празднества проходят на набережной Невы – на угле набережной и Западного проезда. Об этом сообщает online47.

Уже в который раз праздник организован в формате фестиваля SverdLoveFest. В его рамках пройдут: DJ-сет, шоу на барабанах, выступление артистов КДЦ «Нева», выступление реслеров, концерт кавер-группы «ЛЕТО» и даже розыгрыш машины.

В администрации «пообещали» местным жителям и гостям города много еды, конкурсов, танцев. В конце праздника будет салют.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стала известна причина смерти основателя групп «Ласковый май» и «Руки вверх!». Стало известно о том, что умер продюсер Алексей Мускатин.