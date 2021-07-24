Стала известна причина смерти основателя групп «Ласковый май» и «Руки вверх!»

Стала известна причина смерти основателя групп «Ласковый май» и «Руки вверх!»
Алексей Мускатин. Фото: instagram.com/muskatin_aleksey/

Смерть основателя музыкальных групп «Ласковый май» и «Руки вверх!» Алексея Мускатина связана с лейкемией.

Как рассказал коллега продюсера Андрей Разин, незадолго до смерти Мускатин готовился к операции.

«Леша до последних дней перед операцией чувствовал себя хорошо. Мы собрали сумму денег. У него такая же болезнь, как у моей второй жены Натали — лейкемия. Но Наташа живая…» — цитирует его «Пятый канал».

Мускатин работал также с группами «Кар-Мэн», «Машина времени», «Воскресение».

В субботу, 24 июля, стало известно о том, что умер продюсер Алексей Мускатин, работавший с группами «Ласковый май» и «Мираж». Ему было 60 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что солист первого состава музыкального коллектива «Ласковый май» Александр Прико госпитализирован в петербургскую больницу святого Георгия Победоносца с пневмонией. Подробности госпитализации и болезни музыканта остаются неизвестными, единственное, что уточнил Разин — Прико находится во 2-м терапевтическом отделении больницы святого Георгия.

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