Дети во всем мире начали массово заражаться малоизвестным вирусом

Рост заболеваемости произошел после того, как ковидные меры были ослаблены. Фото: pixabay

Рост заболеваемости произошел после того, как ковидные меры были ослаблены. Фото: pixabay

Врачи из США, Европы и Японии заявляют, что дети по всему миру стали массово болеть малоизвестным вирусом RSV, вызывающим заболевание легких.

Доктор из США Рабиа Ага рассказала, что случаи заражения младенцев и детей этим вирусом произошли еще весной, из-за чего больницы сразу же оказались переполнены. Об этом сообщает ВВС News.

Ученые считают, что пандемия ковида повлияла на распространение RSV и из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против вируса. Рост заболеваемости произошел после того, как ковидные меры были ослаблены. У большинства детей вирус протекает легко — как простуда с насморком и кашлем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство России одобрило законопроект, предполагающий страховую выплату врачам, работающим с ковид-пациентами. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Правительства РФ.