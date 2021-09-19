Юрист Миронов: автомобилистам разрешено возить с собой газовые баллончики и электрошокеры

Автомобилистам разрешено возить в машине газовые баллончики и электрошокеры российского производства. Важно, чтобы средство самообороны имело разрешенные характеристики, пояснил юрист Анатолий Миронов.

Также в России разрешена перевозка ножей и дубинок. Запрещены в основном огнестрельное и газовое оружие, электрошокеры иностранного производства. Об этом сообщает «Прайм».