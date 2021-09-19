Pfizer отозвал препарат Chantix из-за содержания в нем вызывающих рак веществ

Доктора порекомендовали людям, которым назначили Chantix, продолжать принимать препарат, пока лечащий врач не назначит другое лекарство. Фото: Pixabay

Доктора порекомендовали людям, которым назначили Chantix, продолжать принимать препарат, пока лечащий врач не назначит другое лекарство. Фото: Pixabay

Pfizer отозвала все запасы лекарства против курения Chantix из-за обнаруженных в нем химических веществ, которые могут вызвать онкологию.

Американская компания добровольно отзывает все партии таблеток Chantix дозировкой 0,5 и один миллиграмм из-за превышения допустимого уровня N-нитрозоварениклина в составе лекарства. Это вещество может увеличить риск развития онкологии, если люди пьют лекарство в течение долгого времени. Об этом сообщает Daily Mail.

Доктора порекомендовали людям, которым назначили Chantix, продолжать принимать препарат, пока лечащий врач не назначит другое лекарство.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что группа ученых из Израиля и США выяснили, что вакцина от коронавируса Pfizer незначительно повышает риск развития болезней сердца, в том числе миокардита. Статья опубликована в научном журнале New England Journal of Medicine.