В Париже завершили работы по укреплению сгоревшего собора Нотр-Дам

В Париже завершили работы по укреплению сгоревшего собора Нотр-Дам
За это время установили строительные леса, деревянные каркасы и очистили собор от свинца. Фото: pixabay.com
Работы по укреплению и обеспечению безопасности собора Нотр-Дам, потерпевшего пожар два года назад, завершились, реставрацию хотят начать этой зимой.
Работы по обеспечению безопасности и укреплению собора Парижской Богоматери, которые начались в апреле 2019 года, успешно завершились в соответствии с установленным графиком. Об этом сообщает BFM TV.
За это время установили строительные леса, деревянные каркасы и очистили собор от свинца.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Франции в этом году поставлен антирекорд по числу брошенных хозяевами кошек —более 16 тыс. хвостатых были приняты в приюты. Как пишет Le Parisien со ссылкой на французское «Общество защиты животных» (SPA), этим летом в приюты отвезли 11669 кошек, что на 19% больше, чем в 2019 году. Часто в приюты общества стали попадать собаки — в этом году их было собрано около 4 тыс.
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