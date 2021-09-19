В Париже завершили работы по укреплению сгоревшего собора Нотр-Дам

Работы по укреплению и обеспечению безопасности собора Нотр-Дам, потерпевшего пожар два года назад, завершились, реставрацию хотят начать этой зимой.
Работы по обеспечению безопасности и укреплению собора Парижской Богоматери, которые начались в апреле 2019 года, успешно завершились в соответствии с установленным графиком. Об этом сообщает BFM TV.
За это время установили строительные леса, деревянные каркасы и очистили собор от свинца.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Франции в этом году поставлен антирекорд по числу брошенных хозяевами кошек —более 16 тыс. хвостатых были приняты в приюты. Как пишет Le Parisien со ссылкой на французское «Общество защиты животных» (SPA), этим летом в приюты отвезли 11669 кошек, что на 19% больше, чем в 2019 году. Часто в приюты общества стали попадать собаки — в этом году их было собрано около 4 тыс.