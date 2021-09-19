В Париже завершили работы по укреплению сгоревшего собора Нотр-Дам

За это время установили строительные леса, деревянные каркасы и очистили собор от свинца. Фото: pixabay.com

За это время установили строительные леса, деревянные каркасы и очистили собор от свинца. Фото: pixabay.com

Работы по укреплению и обеспечению безопасности собора Нотр-Дам, потерпевшего пожар два года назад, завершились, реставрацию хотят начать этой зимой.

Работы по обеспечению безопасности и укреплению собора Парижской Богоматери, которые начались в апреле 2019 года, успешно завершились в соответствии с установленным графиком. Об этом сообщает BFM TV.

За это время установили строительные леса, деревянные каркасы и очистили собор от свинца.