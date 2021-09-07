Во Франции установлен антирекорд по числу брошенных кошек

Во Франции в этом году поставлен антирекорд по числу брошенных хозяевами кошек —более 16 тыс. хвостатых были приняты в приюты.

Как пишет Le Parisien со ссылкой на французское «Общество защиты животных» (SPA), этим летом в приюты отвезли 11669 кошек, что на 19% больше, чем в 2019 году

«Сотрудники и волонтеры SPA не покладая рук работали в течение всего лета и собрали 16 894 животных, что на 7% больше по сравнению с предыдущим показателем в 2019 году», — говорится в сообщении.

Часто в приюты общества стали попадать собаки — в этом году их было собрано около 4 тыс.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская кошка Алиса моет полы и учит уборке своих котят. У неё есть аккаунты в Instagram и TikTok. В Instagram она набрала 2,5 тыс. подписчиков. Лиса Алиса очень сильно любит мыть полы. Она сама приносит из ванной тряпку и начинает мыть пол.