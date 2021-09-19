Шахматистка Гаприндашвили подала иск против Netflix из-за сериала «Ход королевы»

Грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили требует пять миллионов долларов от компании Netflix. Фото: кадр из сериала

Грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили требует пять миллионов долларов от компании Netflix. Фото: кадр из сериала

Грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала иск в суд США против компании Netflix из-за одной реплики в популярном сериале «Ход королевы».

Дело в том, что в одной из серии говорится о том, что есть шахматистка Нона Гаприндашвили, которая никогда не играла с мужчинами-шахматистами. Это неправда, уверяет гроссмейстер.

Она утверждает, что сыграла с более чем 50 шахматистами мира. Гаприндашвили также считает, что Netflix оскорбил ее, назвав русской шахматисткой. Она требует пять миллионов долларов от компании и опровержения реплики об игре с мужчинами-гроссмейстерами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров заявил на своем канале о том, что люди убивают свою креативность сидением часами за TikTok и Netflix. В это время, полагает бизнесмен, они могли бы учиться, то есть употреблять по-настоящему полезную информацию.