В Петербурге сантехник-похититель брызнул в клиента из газового баллончика

В Петербурге задержан сантехник. Мужчину подозревают в грабеже. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге задержан сантехник. Мужчину подозревают в грабеже. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Правоохранительные органы в Петербурге задержали сантехника, которого подозревают в краже денег у клиента.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 15 сентября, примерно в 23:30, в Калининском районе сантехник проводил работы в одной из квартир. Между ним и заказчиком случился конфликт, в результате которого слесарь применил газовый баллончик и украл 36 тыс. рублей.

30-летний клиент обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Через несколько дней, 18 сентября, около 01:00 сантехника задержали. Подозреваемым в совершении данного преступления оказался 32-летний гражданин среднеазиатского государства, не имеющий регистрации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина, убивший ради 300 рублей, отсидит 20 лет в тюрьме.