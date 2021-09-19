СМИ: некоторые пользователи Facebook имеют секретные привилегии

СМИ узнали о секретных привилегиях Facebook для некоторых пользователей Сегодня. Фото: pixabay. Фото: pixabay

СМИ узнали о секретных привилегиях Facebook для некоторых пользователей Сегодня. Фото: pixabay. Фото: pixabay

Средства массовой информации узнали о том, что некоторые пользователи крупнейшей в мире социальной сети имеют некие привилегии, которые доступны далеко не всем. Об этом сообщается во внутренних документах компании.

Оказалось, что Facebook имеет специальный «белый список». В нем находятся порядка 6 млн привилегированных пользователей сети.

The Wall Street Journal пишет, что им разрешается нарушать некоторые правила платформы. Имеется в виду система XCheck, которая может регулировать аккаунты самых популярных пользователей «Facebook».

«Для некоторых избранных членов нашего сообщества мы не обеспечиваем соблюдение наших политик и стандартов. В отличие от остальных, эти люди могут нарушать их без каких-либо последствий», — говорится во внутреннем отчете компании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Telegram оштрафовали на 9 млн рублей за отказ удалить данные.