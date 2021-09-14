Telegram оштрафовали на 9 млн рублей за отказ удалить данные

Также были оштрафованы некоторые другие соцсети.

Суд в Москве оштрафовал Telegram на девять миллионов рублей в связи с отказом удалить информацию, запрещенную для распространения в России. Об этом сообщает «Лента.ру».

Известно, что в отношении мессенджера составили составили два протокола по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации). Та же участь ждала американскую корпорацию Facebook, которую обязали выплатить 21 миллион рублей. Также были назначены новые санкции и в отношении Twitter: сервис обязали выплатить пять миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психолог напомнил основное правило безопасности в соцсетях. Эксперт отметил, что имея адрес и фотографию, злоумышленник может напасть на человека в реальности