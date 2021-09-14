Telegram оштрафовали на 9 млн рублей за отказ удалить данные

Telegram оштрафовали на 9 млн рублей за отказ удалить данные
Мессенджер снова оштрафовали. Фото: pixabay

Также были оштрафованы некоторые другие соцсети.

Суд в Москве оштрафовал Telegram на девять миллионов рублей в связи с отказом удалить информацию, запрещенную для распространения в России. Об этом сообщает «Лента.ру».

Известно, что в отношении мессенджера составили составили два протокола по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации). Та же участь ждала американскую корпорацию Facebook, которую обязали выплатить 21 миллион рублей. Также были назначены новые санкции и в отношении Twitter: сервис обязали выплатить пять миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психолог напомнил основное правило безопасности в соцсетях. Эксперт отметил, что имея адрес и фотографию, злоумышленник может напасть на человека в реальности

telegram суд штраф


 

Новости партнеров
Почти 8 лет назад Михаэль Шумахер впал в кому: что с ним сейчас
Почти 8 лет назад Михаэль Шумахер впал в кому: что с ним сейчас
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Telegram оштрафовали на 9 млн рублей за отказ удалить данные
В Петербурге 90% педагогов уже получили единовременные выплаты
В Петербурге начали прививать от ковида беременных женщин
Вакцинированные туристы получают скидки в отелях Турции
Более 39 млн пенсионеров в России получили по 10 тысяч рублей
Цена газа в Европе резко выросла до $810 за 1 тыс. куб. м
В петербургской больнице лежит 15-летняя девочка весом 13 кг
На дне реки Волхов нашли авиабомбу весом в 250 кг