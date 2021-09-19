Собянин сообщил, что десять станций метро Москвы планируют открыть осенью

Собянин сообщил, что десять станций метро Москвы планируют открыть осенью
Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание на то, что после запуска станций останется завершить работу над третью БКЛ. Фото: kremlin.ru

Участок Большой кольцевой линии московского метро хотят запустить в ноябре. На нем находятся 10 станций метро.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что раньше так много станций почти одновременно не открывали. Об этом сообщается на сайте градоначальника столицы.

Так, откроют станции: «Зюзино», «Каховская», «Новаторская», «Воронцовская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Давыдково», «Аминьевская», «Кунцевская» и «Терехово».

Собянин обратил внимание на то, что после запуска этих станций останется завершить работу над третью БКЛ. Вероятнее всего, это будет через год. При этом он не исключает, что часть проекта перенесут на начало 2023 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предложение объединить Москву и Подмосковье. Об этом пишет «Комсомольская правда».

БКЛ метро москва планы 2022 сергей собянин


 

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