В Великобритании перечислили новые симптомы коронавируса COVID-19

Сейчас определить заражение намного сложнее, чем в начале пандемии. Фото: pixabay.com

Сейчас определить заражение намного сложнее, чем в начале пандемии. Фото: pixabay.com

Британские врачи отмечают, что с начала пандемии ковида произошло существенное изменение признаков, символизирующих появление этого заболевания.

Эксперты обращают внимание на то, что ковид сильно мутировал, поэтому симптомы тоже изменились. Сейчас определить заражение намного сложнее, чем в начале пандемии, так как потеря обоняния и вкуса у больных встречается все реже. Об этом сообщает «Царьград».

Британские медики выделили актуальные признаки: насморк, головная боль, боль в горле, расстройство желудка, сухой кашель и боль в мышцах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что основатель и гендиректор ДНКОМ Андрей Исаев оценил возможность проникновения в Россию нового штамма коронавируса «мю». Ранее сообщалось, что в стране уже есть люди с новым штаммом. В Азии и в ряде европейских стран впервые выявили заболевших штаммом «мю».