В Великобритании перечислили новые симптомы коронавируса COVID-19

В Великобритании перечислили новые симптомы коронавируса COVID-19
Сейчас определить заражение намного сложнее, чем в начале пандемии. Фото: pixabay.com

Британские врачи отмечают, что с начала пандемии ковида произошло существенное изменение признаков, символизирующих появление этого заболевания.

Эксперты обращают внимание на то, что ковид сильно мутировал, поэтому симптомы тоже изменились. Сейчас определить заражение намного сложнее, чем в начале пандемии, так как потеря обоняния и вкуса у больных встречается все реже. Об этом сообщает «Царьград».

Британские медики выделили актуальные признаки: насморк, головная боль, боль в горле, расстройство желудка, сухой кашель и боль в мышцах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что основатель и гендиректор ДНКОМ Андрей Исаев оценил возможность проникновения в Россию нового штамма коронавируса «мю». Ранее сообщалось, что в стране уже есть люди с новым штаммом. В Азии и в ряде европейских стран впервые выявили заболевших штаммом «мю».

британские медики коронавирус мир признаки симптомы


 

Новости партнеров
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Япония потребовала от России больше не нарушать воздушных границ
Япония потребовала от России больше не нарушать воздушных границ
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
На Краснопутиловской улице Петербурга четыре автомобиля встали друг за дружкой в ДТП
На Краснопутиловской улице Петербурга четыре автомобиля встали друг за дружкой в ДТП
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Великобритании перечислили новые симптомы коронавируса COVID-19
Под Всеволожском ночью загорелась дача
У Октябрьской набережной завалился ПУХТО: грузовик без «лобовухи»
Оценена возможность проникновения в Россию нового штамма коронавируса «мю»
Ученые МГУ рассказали россиянам о новом постковидном синдроме
На выборах досрочно проголосовали более 190 тыс. человек
Собянин объяснил, почему в Москве заболеваемость COVID растет
Собянин сообщил, что десять станций метро Москвы планируют открыть осенью