Оценена возможность проникновения в Россию нового штамма коронавируса «мю»

Основатель и гендиректор ДНКОМ Андрей Исаев оценил возможность проникновения в Россию нового штамма коронавируса «мю». Ранее сообщалось, что в стране уже есть люди с новым штаммом.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в Азии и в ряде европейских стран впервые выявили заболевших штаммом «мю». Об этом сообщает ТАСС.

Исаев отметил, что процесс заражения штаммом пошел по планете. Из-за того, что число заболевших не известно, трудно оценить, как будет развиваться заболеваемость именно мю-штаммом.

Специалист отмечает, этот штамм появился относительно недавно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спад заболеваемости ковида в России намечается в январе следующего года. Об этом заявил гендиректор научного центра ДНКОМ Андрей Исаев. Так, он отметил, что нельзя предсказать начало волны, но можно предсказать, когда она закончится.