К вечеру второго дня явка на выборы в ЗакС Петербурга — 19,39%, в Госдуму — 20,44%

В воскресенье, 19 сентября, в Петербурге проходит третий и заключительный день выборов в Государственную думу РФ и городское Законодательное собрание. Сегодня в 11 часов член горизбиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин на брифинге рассказал о явке по состоянию на вчерашний вечер.

По словам Юрия Кузьмина, на 20:00 18 сентября явка на выборах в Государственную думу РФ составила 20,44%, а в Законодательное собрание Петербурга — 19,39%.

Напомним, что в городе открыто 1 940 избирательных участков, которые работают с 8:00 до 20:00. Пока что выборы в Северной столице проходят без серьезных происшествий — все конфликтные ситуации или потенциальные нарушения оперативно решаются и пресекаются.

Сегодня до 20 часов петербуржцы все еще могут отдать голос за своего кандидата — на сайте ЦИК можно определить свой избирательный участок, узнать его номер и адрес, и изучить информацию о партиях и кандидатах.