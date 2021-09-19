К вечеру второго дня явка на выборы в ЗакС Петербурга — 19,39%, в Госдуму — 20,44%

К вечеру второго дня явка на выборы в ЗакС Петербурга &#8212; 19,39%, в Госдуму &#8212; 20,44%
Фото: ВКонтакте/ Городской медиацентр "Выборы 2021"

В воскресенье, 19 сентября, в Петербурге проходит третий и заключительный день выборов в Государственную думу РФ и городское Законодательное собрание. Сегодня в 11 часов член горизбиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин на брифинге рассказал о явке по состоянию на вчерашний вечер.

По словам Юрия Кузьмина, на 20:00 18 сентября явка на выборах в Государственную думу РФ составила 20,44%, а в Законодательное собрание Петербурга — 19,39%.

Напомним, что в городе открыто 1 940 избирательных участков, которые работают с 8:00 до 20:00. Пока что выборы в Северной столице проходят без серьезных происшествий — все конфликтные ситуации или потенциальные нарушения оперативно решаются и пресекаются.

Сегодня до 20 часов петербуржцы все еще могут отдать голос за своего кандидата — на сайте ЦИК можно определить свой избирательный участок, узнать его номер и адрес, и изучить информацию о партиях и кандидатах.

Инфографика Gazeta.SPb
Инфографика Gazeta.SPb
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