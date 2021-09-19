В Крыму машина с пассажирами сорвалась с обрыва

В Крыму машина с пассажирами сорвалась с обрыва
Информация о состоянии пострадавших уточняется. Baltphoto/ Андрей Пронин

В Крыму автомобиль с четырьмя пассажирами упал прямо в обрыв. Инцидент произошел неподалеку от крымского поселка Форос.

Как пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по полуостров, сейчас осуществлен спуск автомобиля, который сорвался с высоты порядка 200 метров.

По данным МЧС, все, кто находился в машине, «находятся в сознании, живы». Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 19 сентября на Невском путепроводе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии, одна из машин перекрыла крайнюю правую полосу движения.

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