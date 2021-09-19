В Ленобласти еще 206 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 206 человек заболели коронавирусом
При вакцинации менее 30% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 206 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 66 678 случаев ковида. При этом выздоровели 51 034 пациента.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1834 случая. На первом Москва — 2376 случаев. На третьем месте Московская область — 1004.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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