В Ленобласти еще 206 человек заболели коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 206 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 66 678 случаев ковида. При этом выздоровели 51 034 пациента.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1834 случая. На первом Москва — 2376 случаев. На третьем месте Московская область — 1004.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.