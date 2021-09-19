Член ГИК Петербурга: жалоб на нарушения в ходе выборов стало меньше

Член ГИК Петербурга: жалоб на нарушения в ходе выборов стало меньше
Член избирательной комиссии Санкт-Петербурга с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. Фото: ВКонтакте/ Городской медиацентр «Выборы-2021»

По словам члена петербургской ГИК Юрия Кузьмина, жалоб на второй день голосования стало меньше, проблему с бюллетенями во Фрунзенском районе решают, как и вопрос с частично закрытой камерой на избирательном участке в Московском районе.

Член городской избирательной комиссии Юрий Кузьмин на брифинге в Доме журналистов 19 сентября прокомментировал прошедшие два дня выборов в Госдуму и Законодательное собрание.

По его словам, сообщений о нарушения, мнимых или настоящих, к концу второго дня выборов стало заметно меньше. «Это очень отрадно, надеемся, что сегодня, в заключительный день голосования, их станет еще меньше», — добавил Кузьмин.

Член ГИК тажке заявил, что на участке №2151 во Фрунзенском районе выявили проблему с бюллетенями — с 7 утра 19 сентября представители городского избиркома вместе с территориальной избирательной комиссией и представителями партии разбираются в ситуации — соответствующую оценку ей планируют дать в 20:00, после закрытия избирательных участков.

На участке №1379 в Московском районе на некоторое время одна из камер видеонаблюдения была закрыта чем-то вроде коробки. Это также не ускользнуло от внимания наблюдателей — теперь данным вопросом занимается и ГИК, и правоохранители, отметил Кузьмин. «После 20:00 мы поставим точку в этом вопросе. Мы ничего не замалчиваем», — подчеркнул он.

Подробнее о том, как проходил второй день выборов в Петербурге, можно прочесть в материале Gazeta.SPb.

Инфографика Gazeta.SPb
Инфографика Gazeta.SPb
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