В петербургском баре с карты спящего немца сняли 213 тыс. рублей

В петербургском баре с карты спящего немца сняли 213 тыс. рублей
С карты немецкого гостя бара в Петербурге сняли 213 тысяч, пока он спал. Фото: Pixabay

Неприятный инцидент случился на небезызвестной улице Рубинштейна, славящейся своими барами.

Путешественник вместе с женой приехал из Германии. Пара проживает в Йене. Как сообщает 78.ru, вечер этой пятницы туристам запомнится надолго.

Дело в том, что выпивка в этот день обошлась немцам в 213 тыс. рублей. Оказалось, что парочка гуляла по городу. В какой-то момент супруга немца оставила мужа одного. Последний направился пропустить пару стаканов в один из баров на улице Рубинштейна, название которого вспомнить уже не смог. Там мужчина отведал местного коктейля, почувствовал себя плохо и уснул.

Мужчина обратился 19 сентября, в воскресенье, в правоохранительные органы, потому как на утро после сабантуя не досчитался 213 тысяч рублей. Злоумышленники списали их с карты немца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вор-рецидивист попался на Стрельнинском шоссе после очередной кражи.

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