В петербургском баре с карты спящего немца сняли 213 тыс. рублей

Неприятный инцидент случился на небезызвестной улице Рубинштейна, славящейся своими барами.
Путешественник вместе с женой приехал из Германии. Пара проживает в Йене. Как сообщает 78.ru, вечер этой пятницы туристам запомнится надолго.
Дело в том, что выпивка в этот день обошлась немцам в 213 тыс. рублей. Оказалось, что парочка гуляла по городу. В какой-то момент супруга немца оставила мужа одного. Последний направился пропустить пару стаканов в один из баров на улице Рубинштейна, название которого вспомнить уже не смог. Там мужчина отведал местного коктейля, почувствовал себя плохо и уснул.
Мужчина обратился 19 сентября, в воскресенье, в правоохранительные органы, потому как на утро после сабантуя не досчитался 213 тысяч рублей. Злоумышленники списали их с карты немца.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вор-рецидивист попался на Стрельнинском шоссе после очередной кражи.