Врач оценил опасность выявленного в четырех странах вируса

Врач-эпидемиолог центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев прокомментировал сообщения о том, что в четырех странах мира были зафиксированы вспышки респираторного вируса RSV у детей.

Он отметил, что этот вирус не новый и довольно распространенный среди детей. Чаще всего он встречается в тропических странах.

По его словам, почти 99,9% заболевших переносят RSV бессимптомно.

«У небольшой части [заболевших], нескольких процентов, могут быть осложнения – бронхит, пневмония и прочее. И у очень маленькой части – летальный исход», – цитирует его РЕН ТВ.

Ученые считают, что пандемия ковида повлияла на распространение RSV и из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против вируса. Рост заболеваемости произошел после того, как ковидные меры были ослаблены. У большинства детей вирус протекает легко — как простуда с насморком и кашлем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство России одобрило законопроект, предполагающий страховую выплату врачам, работающим с ковид-пациентами. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Правительства РФ.