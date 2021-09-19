В Ленобласти мотоциклист упал в реку и погиб

В Приозерском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Дорожный инцидент случился накануне вечером в деревне Удальцово, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, байкер не справился с управлением и улетел в реку Сосновка. В результате мотоциклист погиб от полученных травм на месте происшествия.

Погибшим оказался петербуржец. Известно, что еще три дня назад он праздновал свое 29-летие. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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