В Петербурге нет случаев вброса бюллетеней на выборах

В Петербурге нет случаев вброса бюллетеней на выборах
В Петербурге не выявлено случаев вброса бюллетеней. Фото: Gazeta.SPb

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на брифинге 19 сентября заявила, что в Петербурге нет подтверждённых случаев вброса бюллетеней на выборах.

По словам председателя ЦИК, информация о взбросах во многих случаях не соответствует действительности — официально подтвердили нарушения лишь в восьми случаях в шести субъектах РФ. В этот перечень попала Республика Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Московская и Саратовская области — Петербурга там нет.

Памфилова подчеркнула, что во всех выявленных случаях вбросов бюллетени были признаны недействительными, а в деталях происшествия разбираются правоохранители.

В то же время представитель Общественной палаты Александр Малькевич заявил, что за два дня голосования выявлено около 10 000 фейковых новостей о выборах.

Одним из таких случаев стала информация о вбросе бюллетеней на УИК 237 в Выборгском районе, опубликованная Telegram-каналом. В штабе Общественного наблюдения уточнили, что видеодоказательство недостоверно: на кадрах запечатлен ролик не только из другого участка, но и другого региона — Кемеровской области.

Напомним, что в Петербурге сегодня — заключительный день голосования за кандидатов в депутаты Государственной думы и городского Законодательного собрания.

Инфографика Gazeta.SPb
Инфографика Gazeta.SPb
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