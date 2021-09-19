В Петербурге нет случаев вброса бюллетеней на выборах

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на брифинге 19 сентября заявила, что в Петербурге нет подтверждённых случаев вброса бюллетеней на выборах.

По словам председателя ЦИК, информация о взбросах во многих случаях не соответствует действительности — официально подтвердили нарушения лишь в восьми случаях в шести субъектах РФ. В этот перечень попала Республика Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Московская и Саратовская области — Петербурга там нет.

Памфилова подчеркнула, что во всех выявленных случаях вбросов бюллетени были признаны недействительными, а в деталях происшествия разбираются правоохранители.