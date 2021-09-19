На Луначарского автомобиль пробил ограждение и спровоцировал трамвайную пробку

На Луначарского автомобиль пробил ограждение и спровоцировал трамвайную пробку
Проводится проверка. Фото: Pixabay

В Петербурге на проспекте Луначарского автомобиль пробил ограждение.

Дорожный инцидент произошел днем 19 сентября. В результате аварии образовалась трамвайная пробка. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис». По их словам, автомобиль частично заехал на трамвайные пути.

«Трамваи в сторону Озерков и Просвещения встали», — пишут очевидцы.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 19 сентября на Невском путепроводе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

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