На Луначарского автомобиль пробил ограждение и спровоцировал трамвайную пробку

В Петербурге на проспекте Луначарского автомобиль пробил ограждение.

Дорожный инцидент произошел днем 19 сентября. В результате аварии образовалась трамвайная пробка. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис». По их словам, автомобиль частично заехал на трамвайные пути.

«Трамваи в сторону Озерков и Просвещения встали», — пишут очевидцы.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 19 сентября на Невском путепроводе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.