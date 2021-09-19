На Киевском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей

На Киевском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На Киевском шоссе в Пушкинском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей.

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 19 сентября в сторону Петербурга в деревне Кузнецово. Очевидцы заметили посередине столкнувшихся машин автомобиль марки Lada.

«Посередине Lada, которая до этого весьма рискованно обгоняла и вклинивалась между авто в потоке, когда встречные были в опасной близости», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 19 сентября на Невском путепроводе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии, одна из машин перекрыла крайнюю правую полосу движения.

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