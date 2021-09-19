Появились подробности падения в обрыв машины в Крыму

В Крыму автомобиль с четырьмя пассажирами упал прямо в обрыв. Инцидент произошел неподалеку от крымского поселка Форос.

Водитель не справился с управлением, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым. По данным ведомства, дорога была мокрой от дождя, что и привело к аварии.

В автомобилей находились трое взрослых и один несовершеннолетний. Отмечается, что все они живы и находятся в сознании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 19 сентября на Невском путепроводе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии, одна из машин перекрыла крайнюю правую полосу движения.