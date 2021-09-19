Дмитрий Солонников: результаты exit-poll могут попасть в итоговые цифры

Есть больша вероятность, что результаты exit-poll попадут в итоговые цифры. Об этом заявил член Общественной палаты Петербурга Дмитрий Солонников. По его словам, это связано с тем, что всего 10% опрошенных не захотели отвечать на вопрос о голосовании.

Как считает эксперт, люди обычно отказываются от разговора в случае, если они не готовы озвучить социально-одобряемый результат и боятся, что их данные запишут.

«Вероятно, эти 10% перераспределятся в пользу партий, которые только стремятся к заветным 5%», — отметил Дмитрий Солоннииков.

Также его заинтересовал результат РПСС. По мнению Солонникова, и раньше было ясно, что РПСС поделит электорат с партией «Яблоко». «Пэтому чем больше будет результат у одной, тем меньше – у другой», — сказал он.

Напомним, голоса еще подсчитывают, но данные экзит-пола уже есть. Результаты распределились следующим образом.