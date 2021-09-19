Ограничения на въезд в Финляндию могут совсем скоро снять

На данный момент большинство населения страны уже сделали прививку от коронавируса.

В министерстве здравоохранения и социального развития Финляндии сообщили, что на данный момент в стране полностью привились от коронавируса 66,3% граждан старше 12 лет. Что касается тех, кто сделал хотя бы один укол, таких 83,2%. Это значит, что абсолютное количество местных жителей уже защищены от инфекции. Об этом 19 сентября пишет Yle.

До этого власти Финляндии сообщали, что открытие границ зависит от уровня вакцинации. Правительство хотело привить 80% населения, прежде чем решаться на такой шаг. Судя по последним данным, открыть границы могут уже в октябре 2021 года.

К слову, недавно страна расширила список тех, кто может получить визу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Финляндия продлевает ограничения на въезд россиян до 10 октября.