В России заявили об исчезновении 13 видов редких животных

Минприроды заключило с предпринимателями в рамках инициативы «Бизнес и биоразнообразие» ряд договоров на сумму более 400 миллионов рублей. Фото: Pixabay

Минприроды заключило с предпринимателями в рамках инициативы «Бизнес и биоразнообразие» ряд договоров на сумму более 400 миллионов рублей. Фото: Pixabay

В Минприроде заявили, что в России на грани исчезновения 13 видов животных. Глава ведомства Александр Козлов отметил, что необходимы принимать меры по восстановлению популяции.

Это дальневосточный и переднеазиатский леопарды, снежный барс, амурский тигр, сайгак, зубр, аргали, лошадь Пржевальского, дзерен, стерх, белый медведь. Об этом сообщает ТАСС.

В перечень попали гренландский и серый киты, обитающие в Охотском море. Они требуют первоочередных мер по восстановлению в природу. Козлов обратил внимание на то, что накануне Минприроды заключило с предпринимателями в рамках инициативы «Бизнес и биоразнообразие» ряд договоров на сумму более 400 миллионов рублей для сохранения перечисленных животных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне не могут оставить свое имущество в наследство домашним животным. Об этом заявила юрист Анна Пономарева.