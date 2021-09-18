Юрист Анна Пономарева: россияне не смогут оставить наследство домашним животным

Юрист Анна Пономарева: россияне не смогут оставить наследство домашним животным
В соответствии с российскими законами животные являются объектом права, а не его субъектом, и приравниваются к вещи. Фото: unsplash

Россияне не могут оставить свое имущество в наследство домашним животным. Об этом заявила юрист Анна Пономарева.

Она рассказала о нюансах составления завещания в России и отметила, что в соответствии с российскими законами животные являются объектом права, а не его субъектом, и приравниваются к вещи. Именно поэтому нельзя оставить наследство любимому домашнему питомцу. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Пономарева обратила внимание, что наследнику нельзя передавать только долги, должности в госорганах и ставить перед ним условия, например: жениться или выбрать определенную профессию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лужском районе накануне, 13 сентября, произошла жесткая авария с участием лося. Инцидент случился на 127 километре федеральной трассы Р-23 «Псков». По предварительным данным, легковушка сбила лося, после чего машину отбросило в сторону другого автомобиля и грузовика.

мнение эксперта наследство питомцы Россия совет юриста


 

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Юрист Анна Пономарева: россияне не смогут оставить наследство домашним животным
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