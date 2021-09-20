В Петербурге малютка отравилась кроворазжижающим препаратом

В Петербурге малютка отравилась кроворазжижающим препаратом
Девочка отравилась таблетками. Ребенок в тяжелом состоянии. Фото: pixabay

В Калининском районе Петербурга в семья трехлетней малышки случилось несчастье. Девочка наглоталась таблеток по недосмотру родителей. Сейчас малютка в тяжелом состоянии в больнице.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 сентября, днем, из Детской городской больницы в отдел полиции сообщили о происшествии.

В медучреждении приняли девочку 2019 года рождения с пероральным отравлением. Она отравилась кроворазжижающим препаратом. Ребенка забрали из квартиры по улице Верности.

Оказалось, что малютку съела целую горсть таблеток по недосмотру родителей.

Отмечается, что семья полная и на учете не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 15-летняя петербурженка отравилась алкоголем. Девочка в тяжелом состоянии.

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