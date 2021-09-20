В Волхове трехлетняя девочка пострадала в ДТП

В Волхове трехлетняя девочка пострадала в ДТП
Известно, что семья полная и благополучная, на учете не состоит. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

ДТП с участием ребенка произошло в Волховском районе Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в городе Волхов 41-летний мужчина наехал на переходившую без сопровождения родителей слева направо вне зоны пешеходного перехода трехлетнюю девочку.

В результате ДТП девочка попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести.

Известно, что семья полная и благополучная, на учете не состоит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Санкт-Петербурга «Кадиллак» сбил подростков и скрылся с места происшествия. На пересечении Лиговского пр. и Транспортного пер., мужчина за рулем «Кадиллака» при повороте направо наехал на переходивших в зоне пешеходного перехода подростков. Дети шли на зеленый свет светофора. Ими оказались 17-летний юноша и 15-летняя девочка.

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