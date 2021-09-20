В Ленобласти подросток прокатился на мотоцикле и устроил ДТП

В поселке Вырица Гатчинского района Ленобласти девятиклассник решил покататься на мотоцикле и попал в аварию.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, на пересечении ул. Соболевского и ул. Повассара, не имеющий водительские права, 15-летний школьник стал виновником ДТП. Так, на мотоцикле ZONGSHEN при повороте налево он не уступил дорогу движущемуся навстречу автомобилю «Шевроле».

В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу с закрытым переломом берцовой кости в состоянии средней степени тяжести.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Санкт-Петербурга «Кадиллак» сбил подростков и скрылся с места происшествия .На пересечении Лиговского пр. и Транспортного пер., мужчина за рулем «Кадиллака» при повороте направо наехал на переходивших в зоне пешеходного перехода подростков. Дети шли на зеленый свет светофора.